VIDEO: आगजनी, मारपीट में सगे भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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आगरा। चित्राहाट के रानीपुरा गांव में 30 अगस्त तड़के 4 बजे जलती चारपाई से सास सुनीता को बचाने के लिए बहू नीतू चंडी बन कर हमलावरों पर टूट पड़ी थी, न सिर्फ चारपाई से सास को उठाकर जमीन पर लिटाया, वरन डंडा लेकर हमलावरों पर टूट पड़ी थी। भागते हमलावरों का गली तक पीछा किया था। पुलिस ने घायल सुनीता की तहरीर पर पड़ोसी राजवीर के बेटे राहुल और आशू पर प्राथमिकी दर्ज की है। चित्राहाट पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आरोपियों के घर पर ताला लटका है।

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