VIDEO: सगी बहनों के छह ससुरालीजन पर दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के अछनेरा में दो बेटियों के पिता ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाना अछनेरा में छह ससुरालीजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना क्षेत्र के गांव नरीपुरा निवासी राकेश ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों कृष्णा व मुस्कान की शादी आनंद नगर, भरतपुर निवासी संजीव व राहुल के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल पक्ष के संजीव, राहुल, श्याम सिंह, उर्मिला, जितेंद्र और सीमा बेटियों को परेशान करते थे। पीड़ित पिता का आरोप है कि 31 मार्च 2026 को ससुरालियों ने दोनों के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया। राकेश के मुताबिक, मामले में 29 अप्रैल को पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया था। परिवार परामर्श केंद्र में 5 जून को मध्यस्थता भी हुई, लेकिन दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। एसीपी अछनेरा शैलेंद्र सिंह ने बताया पीड़ित पिता की तहरीर पर जांच कर प्राथमिकी दर्ज की है। आगे की कार्य की जाएगी।

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