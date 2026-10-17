{"_id":"6ad368830483dbbe1700f5b9","slug":"video-finance-company-staff-snatched-car-after-assaulting-owner-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: मारपीट कर फाइनेंसकर्मियों ने छीनी कार, पुलिस ने वापस दिलाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के थाना ट्रांसयमुना क्षेत्र में 100 फीट मार्ग पर शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे कथित फाइनेंस कर्मियों ने एक युवक के साथ मारपीट कर उसकी कार छीन ली। युवक ट्रांसयमुना फेस-द्वितीय स्थित अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार मौसी को खाना देने जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार वापस दिलाई। पीड़ित ने कार्रवाई के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। साकेत कोर्ट, नई दिल्ली निवासी अवनीश कुमार ने बताया कि उनकी मौसी ट्रांसयमुना फेस-द्वितीय स्थित एक अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार दोपहर करीब एक बजे वह उन्हें खाना देने के लिए कार से जा रहे थे। आरोप है कि शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे 100 फीट मार्ग पर दो बाइकों पर सवार युवकों ने ओवरटेक कर उनकी कार रोक ली। इसके बाद उनके साथ मारपीट कर कार छीन ली। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को 112 पर काॅल कर दी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पीआरवी ने उनसे माफी मंगवाकर किश्त जमा करने की बात कही और मामला रफा-दफा करने को कहा। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने कथित फाइनेंस कर्मियों के लोगों से कार वापस दिला दी। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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