VIDEO: 'पीडीए के साथ है पूरा दलित समाज' अलीगढ़ से आई महिला ने अखिलेश को लेकर ये कहा

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आगरा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित दलित सम्मेलन को पिछले 25 वर्षों में शहर की सबसे बड़ी जनसभा माना जा रहा है। इस सम्मेलन में 2013 में हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन से भी अधिक भीड़ जुटने का अनुमान है। यह दलित सम्मेलन आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) समीकरण को मजबूत करना है। आगरा को दलितों की राजधानी के रूप में संबोधित किया जा रहा है, जहां अनुसूचित वर्ग के मतदाताओं की संख्या पांच लाख से अधिक है।

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