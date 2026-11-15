'जो भाजपा के साथ, वो दलितों के खिलाफ': आगरा दलित सम्मेलन में सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान

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अखिलेश यादव ने कहा कि यदि सपा की सरकार बनती है, तो मजदूरों और कारीगरों को न्यूनतम मजदूरी के साथ ओवरटाइम का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने दलित समाज की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष इंतजाम करने का वादा किया। साथ ही, महापुरुषों की मूर्तियां तोड़ने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने की बात कही, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देने की भी घोषणा की।अखिलेश यादव ने आगरा के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मेट्रो, रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे, आगरा से नोएडा तक के एक्सप्रेसवे और इनर रिंग रोड को सपा सरकार की देन बताया। उन्होंने 100 और 108 एंबुलेंस सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि आज भी लोगों के घरों में लैपटॉप चल रहे होंगे। उन्होंने दोहराया कि इस बार लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा। इसके साथ ही, उन्होंने अलीगढ़ में बिजली का कारखाना लगाने का दावा करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि हर सामान महंगा हो गया है।सपा अध्यक्ष ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि किसान परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आलू नहीं खरीदा और डीएपी खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि डीएपी में भी पीडीए है, इसलिए बाबा उसे बांटने से डर रहे हैं।