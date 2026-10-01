VIDEO: भरोसा जीतकर सराफा कारोबारी का सोना, चांदी और नकदी ले उड़े

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आगरा। शाहगंज के सराफा बाजार में कारोबारी के साथ कई वर्ष तक कार्य कर दो कर्मचारियों ने उनका भरोसा जीत लिया। इसके बाद कई बार में 38.58 लाख का सोना, चांदी और सात लाख रुपये नकद चुरा लिए। सीसीटीवी और माल के मिलान में मामला खुला तो आरोपी मुकर गए और जान से मारने की धमकी देने लगे। शिकायत पर थाना शाहगंज में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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