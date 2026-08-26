VIDEO: अटल राजकीय महाविद्यालय के अधूरे काम पर डीएम नाराज, एक महीने में कमियां दूर करने के निर्देश

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आगरा के बाह के चंबल के बीहड़ में बसे बाह के बाघराजपुरा गांव में 8.72 करोड़ की लागत से बने अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय में दो साल से कक्षाएं संचालित हैं। सात अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग को राजकीय महाविद्यालय भवन हस्तांनातरित होने से पहले सीडीओ प्रतिभा सिंह के स्थलीय निरीक्षण में खामियां मिली थीं। सीडीओ की रिपोर्ट पर बुधवार को डीएम मनीष बंसल ने महाविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बाउंड्रीवाल पर पेंट नहीं मिला, एक ओर प्लास्टर ही नहीं किया गया था। यह देख कर उन्होंने नाराजगी जताई। टाइल्स और खिड़कियां अवव्यवस्थित मिली। कुछ कक्षों में पुट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं थी। डीएम ने निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को एक महीने में दूर करने निर्देश दिए। खामियां दूर न होने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान एसडीएम बाह विनोद कुमार, तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ, प्राचार्य प्रदमुन कुमार, बीडीओ नीरज तिवारी एवं राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी और ठेकेदार आदि मौजूद रहे।

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