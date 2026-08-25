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VIDEO: हाथों में कटोरा, कलेक्ट्रेट के बाहर भीख... आखिर दिव्यांगों को क्यों उठाना पड़ा ये कदम?

आगरा ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 03:18 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 03:18 PM IST







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आगरा के सबसे व्यस्त मार्ग एमजी रोड पर मंगलवार दोपहर एक बजे उस समय यातायात पूरी तरह थम गया, जब अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों दिव्यांगों ने कलेक्ट्रेट गेट पर डेरा डाल दिया। ... और पढ़ें

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