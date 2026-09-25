{"_id":"6ab6bb76c216d805430149dc","slug":"video-deaf-mute-man-taken-to-faridabad-on-job-pretext-held-captive-and-assaulted-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नौकरी के बहाने फरीदाबाद ले जाकर मूकबधिर को बंधक बनाकर पीटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के बाह में मूक बधिर युवक को नौकरी के बहाने फरीदाबाद ले जाकर बाली उतारने के विरोध पर बेरहमी से पीटे जाने का मामला सामने आया है। शिकायत करने पर मिल रही धमकी से परिवार दहशत में है। खेड़ा राठौर के नंदगवा गांव का श्रीकिशन मूक बधिर है। श्रीकिशन के भाई साहूकार ने खेड़ा राठाैर थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव का युवक नौकरी के बहाने श्रीकिशन को एक पखवाड़े पूर्व फरीदाबाद ले गया। कान से उसकी बाली उतार ली। आरोप है कि बंधक बनाकर उसे पीटा गया। सुलगती बीड़ी से पीठ दाग दी। गैस सिलिंडर की आग से पांव झुलसा दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर वह फरीदाबाद गए। पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई। कार्रवाई न होने पर गांव लौट आए। आरोप है कि घर पर आकर आरोपी युवक ने कहीं भी शिकायत करने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी से दहशत में आया परिवार अनहोनी की आशंका को लेकर चिंतित हो उठा है। खेड़ा राठौर पुलिस ने परिजन को फरीदाबाद का मामला बताकर वहीं कार्रवाई के लिए जाने की सलाह दी है।

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