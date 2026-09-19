{"_id":"6aaebf9680ab5da7dc02a7c0","slug":"video-clash-breaks-out-between-tempo-drivers-over-picking-up-passengers-video-goes-viral-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: सवारी बैठाने को टेंपो चालकों में मारपीट, वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा-ग्वालियर हाईवे स्थित सैंया चौराहे पर शनिवार को सवारियां बैठाने को लेकर दो टेंपो चालकों के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार शाम करीब 6:10 बजे थाना सैंया क्षेत्र के गांव सोरा निवासी नीतेश अपने टेंपो में सवारियां बैठा रहा था। इसी दौरान मनियां थाना क्षेत्र के गांव हिनौता चौकी निवासी दूसरे टेंपो चालक रामबरन सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सवारियां वह अपने टेंपो में बैठाएगा। इस पर दोनों चालकों के बीच कहासुनी और हाथापाई शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर चालक रामबरन ने डंडे से नीतेश पर हमला बोल दिया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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