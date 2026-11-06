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VIDEO: आंखों पर काली पट्टी, सदन में धरना: आगरा नगर निगम में भाजपा-बसपा पार्षदों के बीच तकरार
आगरा नगर निगम सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पार्षदों ने व्यवस्था के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बसपा पार्षद सुनील शर्मा ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर वेल में बैठकर अपना विरोध जताया। उनके साथ बसपा के अन्य पार्षदों ने भी धरना दिया। इस दौरान भाजपा और बसपा पार्षदों के बीच तकरार जारी रही।
बसपा पार्षदों का यह विरोध प्रदर्शन नगर निगम में व्यवस्थागत खामियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा न होने के कारण हुआ। पार्षदों का आरोप है कि सदन की बैठकें समय पर नहीं बुलाई जातीं और विकास कार्यों की अनदेखी की जा रही है। इससे पहले भी कई मौकों पर पार्षदों ने सदन की कार्यवाही बाधित की है और विरोध प्रदर्शन किए हैं।
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