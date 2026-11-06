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विवाहिता की संदिग्ध हालात में माैत: महिला की लाश छोड़ भाग गए ससुराली, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

Fri, 06 Nov 2026 06:00 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 06 Nov 2026 06:00 PM IST
सार

धनतेरस पर विवाहिता की संदिग्ध हालात में माैत हो गई। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के बाद ससुराल वाले भाग गए। 

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Married woman dies under suspicious circumstances in Agra murder alleged
death demo - फोटो : iStock

विस्तार
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आगरा के थाना एकता क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। पिता कप्तान सिंह ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेटी का उत्पीड़न करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी से शिकायत की है। पिता का आरोप है कि शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और लगातार अतिरिक्त दहेज में कार की मांग कर रहे थे।
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शिकायत के अनुसार उनकी बेटी पूनम की शादी 6 मार्च 2025 को जीतू पुत्र रामवीर सिंह निवासी बरौली अहीर थाना एकता के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
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पिता ने बताया कि छह नवंबर की सुबह बेटी ने भाई दुर्गेश को फोन कर अपनी आपबीती बताई थी। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बेटी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद मांगी थी। इसके बाद परिवार के लोग ससुराल पहुंचे तो वहां घर के सभी लोग गायब मिले। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है।
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पीड़ित पिता ने थाना प्रभारी से मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसओ का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, बाकी स्थिति पोस्टमॉर्टम के बाद स्पष्ट होगी।



 
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