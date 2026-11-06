विवाहिता की संदिग्ध हालात में माैत: महिला की लाश छोड़ भाग गए ससुराली, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप

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शिकायत के अनुसार उनकी बेटी पूनम की शादी 6 मार्च 2025 को जीतू पुत्र रामवीर सिंह निवासी बरौली अहीर थाना एकता के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। शादी में करीब 25 लाख रुपये खर्च किए गए थे। इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।पिता ने बताया कि छह नवंबर की सुबह बेटी ने भाई दुर्गेश को फोन कर अपनी आपबीती बताई थी। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बेटी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए मदद मांगी थी। इसके बाद परिवार के लोग ससुराल पहुंचे तो वहां घर के सभी लोग गायब मिले। पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है।पीड़ित पिता ने थाना प्रभारी से मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसओ का कहना है कि प्रथमदृष्टया मामला हत्या का लग रहा है, बाकी स्थिति पोस्टमॉर्टम के बाद स्पष्ट होगी।