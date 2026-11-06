VIDEO: शुरू होने से पहले ही सिमटने लगा पशु मेला!, घोड़ा-घोड़ी खरीद कर लौटने लगे व्यापारी

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आगरा के बटेश्वर मेला के आयोजन की तिथि जिला पंचायत से 11 नवंबर से 28 नवंबर तक निर्धारित की है। समय से पहले पशु मेला आबाद हो गया था। मेला क्षेत्र में ऊंट और घोड़ों की खरीद और बिक्री भी खूब हो रही है। अपने मवेशी बेचने के बाद किसान और व्यापारी वापस लौटने लगे हैं। मेला शुरू होने से पहले ही सिमटने की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार की सुबह 9.30 बजे मेरठ के मोमीन अपने घोड़े को पानी पिला कर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 घोड़े लेकर आए हैं। घोड़ा-घोड़ी खूब बिके हैं, मेला भरा भी खूब। अपना माल बेचने के बाद व्यापारी किसान वापस लौट रहे हैं। मेला शुरू होने की तारीख तक घोड़ों का मेला सिमट जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के खरीद बिक्री होने की वजह से जिला पंचायत को चपत लगी है। उन्होंने बटेश्वर मेला की बेहतरी के लिए हर साल के लिए एक तिथि निर्धारित किए जाने की मांग की। जिससे आयोजक एवं व्यापारी दोनों को लाभ होगा। सुबह 11 बजे खांद बटेश्वर मार्ग पर अपनी घोड़ा गाड़ी से किसान वापस लौटते हुए मिले। टोकने पर रुके। राजाखेड़ा के रौकी ने बताया कि 5 बछेड़ा-बछेड़ी लेकर आए थे। 2 दिन में बिक गये। इसलिए वापस लौट कर जा रहे हैं। समय से पहले मेला लगने की बजह से जिला पंचायत को घाटा उठाना पड़ेगा। वहीं व्यापारी किसानों को बदइंतजामी का शिकार होना पड़ रहा है। धौलपुर के बसई गांव के नेमी चन्द ने बताया कि घोड़ा-घोड़ी बिके नहीं हैं। दिवाली की बजह से मेला क्षेत्र से वापस लौट रहे हैं। मेला में कोई इंतजाम नहीं है। दोबारा लौट कर नहीं आएंगे।

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