दिवाली की रात हुई साजिश:  ब्रश फैक्टरी में लगी नहीं...लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना

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ट्रांस यमुना कालोनी निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता का पवन विहार में श्री कैला जी प्लास्टिक के नाम से टॉयलेट ब्रश बनाने का कारखाना है। उन्होंने बताया कि कारखाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनके लाइव फुटेज मोबाइल से भी देख सकते हैं। दिवाली की रात सोने से पहले 2.30 बजे फुटेज को मोबाइल पर देखा।तब पता चला कि फैक्टरी और गोदाम में आग लग रही है। इस पर वो पहुंच गए। तब तक दमकल पहुंच गई। आग बुझाई जा रही थी। आग बुझाने के बाद कैमरे के फुटेज चेक किए। सामने आया कि कारखाने के बाहर तीन व्यक्ति बाइक पर आते हैं। वह ज्वलनशील पदार्थ कारखाने पर डालते हैं। यह डीजल या पेट्रोल हो सकता है। एक व्यक्ति बाइक पर बैठे हुए अपने दो साथियों को आग लगाने का इशारा कर रहा है। उनके आग लगाने से लाखों का नुकसान हो गया। भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जांच कराई जा रही है। यह देखा जाएगा कि सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध कौन लोग हैं? कहां से आए थे? किस कारण आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया।