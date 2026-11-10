Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Three Men Caught on CCTV Allegedly Setting Brush Factory Ablaze on Diwali Night

दिवाली की रात हुई साजिश:  ब्रश फैक्टरी में लगी नहीं...लगाई गई आग, सीसीटीवी में कैद हो गई घटना

Tue, 10 Nov 2026 08:08 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 10 Nov 2026 08:08 PM IST
सार

आगरा के पवन विहार में दिवाली की रात बाइक सवार तीन युवकों ने कथित तौर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर ब्रश फैक्टरी में आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद संचालक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस संदिग्धों की पहचान और आग लगाने की वजह की जांच कर रही है।
 

विज्ञापन
Three Men Caught on CCTV Allegedly Setting Brush Factory Ablaze on Diwali Night
ब्रश फैक्टरी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के पवन विहार इलाके में दिवाली की रात ब्रश फैक्टरी में पटाखे की चिंगारी से आग नहीं लगी थी। बाइक पर आए तीन लोगों ने ज्वलनशील केमिकल डालकर आग लगाई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने पर कारखाना संचालक को इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आग लगाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फुटेज की मदद से आरोपियों के बारे में जानकारी की जा रही है।
विज्ञापन


ट्रांस यमुना कालोनी निवासी शैलेंद्र कुमार गुप्ता का पवन विहार में श्री कैला जी प्लास्टिक के नाम से टॉयलेट ब्रश बनाने का कारखाना है। उन्होंने बताया कि कारखाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इनके लाइव फुटेज मोबाइल से भी देख सकते हैं। दिवाली की रात सोने से पहले 2.30 बजे फुटेज को मोबाइल पर देखा।
विज्ञापन


तब पता चला कि फैक्टरी और गोदाम में आग लग रही है। इस पर वो पहुंच गए। तब तक दमकल पहुंच गई। आग बुझाई जा रही थी। आग बुझाने के बाद कैमरे के फुटेज चेक किए। सामने आया कि कारखाने के बाहर तीन व्यक्ति बाइक पर आते हैं। वह ज्वलनशील पदार्थ कारखाने पर डालते हैं। यह डीजल या पेट्रोल हो सकता है। एक व्यक्ति बाइक पर बैठे हुए अपने दो साथियों को आग लगाने का इशारा कर रहा है। उनके आग लगाने से लाखों का नुकसान हो गया। भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया।
विज्ञापन
विज्ञापन



एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर जांच कराई जा रही है। यह देखा जाएगा कि सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध कौन लोग हैं? कहां से आए थे? किस कारण आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया।




 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed