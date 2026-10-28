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VIDEO: जीत की ओर बढ़े सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल, भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी ने समर्थकों संग छोड़ा मतगणना स्थल
आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी का मतगणना स्थल पर चल रहा धरना समाप्त हो गया। मांगें पूरी न होने से नाराज तिवारी अपने सभी समर्थकों के साथ मतगणना प्रक्रिया बीच में छोड़कर स्थल से चले गए। हालांकि, उनके जाने के बावजूद मतगणना की प्रक्रिया जारी है।
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