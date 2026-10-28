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VIDEO: जीत की ओर बढ़े सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल, भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी ने समर्थकों संग छोड़ा मतगणना स्थल

Dhirendra Singh

Updated Wed, 28 Oct 2026 08:00 AM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 08:00 AM IST

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हरि किशोर तिवारी का मतगणना स्थल पर चल रहा धरना समाप्त हो गया। मांगें पूरी न होने से नाराज तिवारी अपने सभी समर्थकों के साथ मतगणना प्रक्रिया बीच में छोड़कर स्थल से चले गए। हालांकि, उनके जाने के बावजूद मतगणना की प्रक्रिया जारी है। ... और पढ़ें

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