एमएलसी चुनाव: वोटिंग के दौरान फूट-फूटकर रोए, मतगणना के बाद खिला चेहरा; सपा प्रत्याशी का नया वीडियो आया सामने

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रिटर्निंग ऑफिसर नगेंद्र प्रताप ने डॉ. आकाश अग्रवाल को सुबह 9:30 बजे जीत का प्रमाणपत्र प्रदान किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने अभी तक मतों के अधिकृत आंकड़े जारी नहीं किए हैं और प्रमाणपत्र मिलने के बाद प्रत्याशी को मीडिया से बातचीत का अवसर नहीं मिला।प्रमाण पत्र मिलने के बाद, डॉ. आकाश अग्रवाल को पीछे के दरवाजे से एक गाड़ी में बैठाकर घर भेज दिया गया। उन्हें मीडिया से बात करने का अवसर भी नहीं दिया गया।यह घटनाक्रम आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान कथित अनियमितताओं और विवादों के बीच सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा था और चुनाव आयोग तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं से हस्तक्षेप की मांग की थी। प्रशासन द्वारा वोटों के अधिकृत आंकड़े जारी न करने और प्रत्याशी को मीडिया से दूर रखने की कार्रवाई ने मामले को और अधिक चर्चा में ला दिया है।