यूपी: अखिलेश का भाजपा पर बड़ा हमला! बोले- PDA में 'A' अब अग्रवाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से की ये मांग

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अब भाजपा ख़ुद ही बताए कि आगरा से जीतते हुए सपा के एमएलसी प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल जी के साथ उसके लोगों द्वारा किया गया यह व्यवहार कितना जायज़ है। विज्ञापन विज्ञापन



प्रशासन डॉ. आकाश अग्रवाल जी को जीत का प्रमाणपत्र तुरंत दे।



चुनाव आयोग सोते से जागे और प्रशासन भी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी तत्काल संज्ञान लें।



अब तो हम खुलकर कहेंगे कि ‘PDA’ में ‘A’ का मतलब अब तो ‘अग्रवाल’ भी है। आज जब समस्त अग्रवाल समाज जीत के समाचार के लिए जाग रहा है, ऐसे में डॉ. आकाश अग्रवाल जी के साथ हुए ऐसे अमानवीय व्यवहार और हिंसा के ऐसे वीडियो को देखकर संपूर्ण समाज बेहद आक्रोशित हो उठा है। अब तो अग्रवाल समाज भी समझ गया है कि सच में ‘भाजपा किसी की सगी नहीं है!’ — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 27, 2026

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सवाल उठाया कि आगरा से जीत रहे सपा प्रत्याशी डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ भाजपा के लोगों द्वारा किया गया व्यवहार कितना जायज है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव आयोग को भी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आगे आना चाहिए।सपा प्रमुख ने अपनी पोस्ट में कहा कि डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिंसा से जुड़े वीडियो देखकर अग्रवाल समाज में आक्रोश है। उनके अनुसार, जब पूरा अग्रवाल समाज चुनाव परिणाम की खबर का इंतजार कर रहा था, उसी दौरान सामने आए इन वीडियो ने लोगों को आहत किया है। अखिलेश यादव ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि पार्टी को बताना चाहिए कि उसके लोगों द्वारा सपा प्रत्याशी के साथ किया गया ऐसा व्यवहार कितना उचित है। उन्होंने डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ खड़े होने की बात दोहराते हुए प्रशासन से जल्द कदम उठाने की मांग की।अखिलेश यादव ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी की 'PDA' की राजनीतिक अवधारणा का जिक्र करते हुए कहा कि अब 'PDA' में 'A' का मतलब 'अग्रवाल' भी है। इस टिप्पणी को अग्रवाल समाज के प्रति सपा के समर्थन और राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉ. आकाश अग्रवाल के साथ हुए कथित व्यवहार से अग्रवाल समाज के मान-सम्मान का सवाल जुड़ गया है। सपा प्रमुख ने समाज के सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए उचित कदम उठाने की बात भी कही।अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रशासन से डॉ. आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाणपत्र तुरंत देने की मांग की। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मामले का तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है।शिक्षक एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान आगरा में कथित अनियमितताओं, मतगणना में देरी और प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद को लेकर पहले से ही राजनीतिक तनाव बना हुआ है। सपा की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि पूरे मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और आधिकारिक परिणाम की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। चुनावी विवाद ने अब राजनीतिक बहस का रूप ले लिया है।