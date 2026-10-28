फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Acquitted by Supreme Court After 6 Years in Jail, Arun’s Family Sells Land to Fight Legal Battle

6 साल 6 महीने की जेल: बिक गई 15 बीघा जमीन...घर भी रखना पड़ा गिरवी; बेगुनाही की लड़ाई में तब मिली जीत

Wed, 28 Oct 2026 09:46 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 09:46 AM IST
सार

अपहरण और हत्या के मामले में 6 साल, 6 महीने और 23 दिन जेल में रहने के बाद अरुण कुमार उर्फ दीपक को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। परिवार का दावा है कि कानूनी लड़ाई में 15 बीघा जमीन बेचनी पड़ी और मकान 15 लाख रुपये में गिरवी रखना पड़ा।
 

विज्ञापन
Acquitted by Supreme Court After 6 Years in Jail, Arun’s Family Sells Land to Fight Legal Battle
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अपहरण और हत्या के आरोप में 6 वर्ष 6 महीने और 23 दिन सलाखों के पीछे काटने वाले रुनकता निवासी अरुण कुमार उर्फ दीपक को सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। परिजन का कहना है कि न्याय पाने के लिए पूरे परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। बेटे को बेगुनाह साबित करने की कानूनी जंग में पिता की 15 बीघा जमीन बिक गई। मकान भी 15 लाख रुपये में गिरवी हो गया। 6 लाख रुपये के मुआवजे को पिता ने काफी कम बताया।
विज्ञापन


रुनकता निवासी राकेश कुमार ने बताया कि 13 नवंबर 2019 को पुलिस अरुण को घर से ले गई थी और अगले दिन जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले बेटा अरुण बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था। वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब उसका बेटा 2 वर्ष का था, जोकि अब 9 वर्ष का है। अरुण बेटे के बचपन के उन कीमती वर्षों में उसके साथ नहीं रह सका। यह सब पुलिस की लापरवाही से हुआ। बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए परिवार को सत्र न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करनी पड़ी।
विज्ञापन


इस वजह से जलेसर के गांव भींतर में स्थित 15 बीघा जमीन बिक गई। रुनकता का मकान भी 15 लाख रुपये में गिरवी रखना पड़ा। 6 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलने के बाद भी दर्द की भरपाई नहीं हो सकती।
विज्ञापन
विज्ञापन



बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया
मां रामवती का कहना है कि बेटे का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। वह अपने बच्चे को पिता का प्यार नहीं दे पाया। हर दिन यही आस रहती थी कि कब उसे निर्दोष साबित करा पाएंगे। एक भी रात ठीक से नहीं सोई। आखिर में न्याय मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed