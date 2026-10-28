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आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026: डॉ. मानवेंद्र प्रताप को पांचवें राउंड में मिले 8,113 वोट, शशांक रह गए पीछे

Wed, 28 Oct 2026 08:08 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 08:08 AM IST
सार

आगरा खंड स्नातक निर्वाचन की मतगणना के पांचवें राउंड में डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने 8,113 मत हासिल किए, जबकि शशांक यादव को 1,992 वोट मिले।

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Agra Graduate Constituency Election 2026: Dr. Manvendra Pratap Singh Maintains Lead After 4th Round
मंडी पर मौजूद लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा खंड स्नातक निर्वाचन 2026 के पांचवें राउंड में डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को 8,113 वोट मिले, जबकि शशांक यादव उर्फ सीटू को 1,992 मत प्राप्त हुए। पांच राउंड के बाद डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह के कुल 31,393 और शशांक यादव के 22,537 वोट हो गए हैं। दोनों के बीच 8,856 मतों का अंतर है।
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चौथे राउंड की मतगणना
आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026 के चौथे राउंड की मतगणना के बाद डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने शशांक यादव उर्फ सीटू पर अपनी बढ़त बनाए रखी है। इस राउंड में डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को 7069 मत प्राप्त हुए, जबकि शशांक यादव उर्फ सीटू को 4142 मत मिले।
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चार राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद, डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 23280 मत मिले हैं, जबकि शशांक यादव उर्फ सीटू को 20545 मत प्राप्त हुए हैं।

यह परिणाम आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहा है, जहाँ दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना जारी है और अंतिम परिणाम का इंतजार है।
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राउंड-4 के मतगणना परिणाम:

प्रत्याशी का नाम प्राप्त मत
डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह (गुरु जी) 7069
शशांक यादव उर्फ सीटू 4142
दक्ष कुमार 209
मतेंद्र सिंह गहलौत 72
अनुराग सिंह 16
अंबरीश कुमार सिंह 84
अंबरीश पाल सिंह 1198
मानवेंद्र प्रताप सिंह 45
रघुराज सिंह 5
राहुल गुप्ता 56
राहुल राज कुलश्रेष्ठ 74
रूप सिंह 7
रुमा कुमारी 127
अस्वीकृत मत 893
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