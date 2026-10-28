आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026: डॉ. मानवेंद्र प्रताप को पांचवें राउंड में मिले 8,113 वोट, शशांक रह गए पीछे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026 के चौथे राउंड की मतगणना के बाद डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने शशांक यादव उर्फ सीटू पर अपनी बढ़त बनाए रखी है। इस राउंड में डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को 7069 मत प्राप्त हुए, जबकि शशांक यादव उर्फ सीटू को 4142 मत मिले।चार राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद, डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 23280 मत मिले हैं, जबकि शशांक यादव उर्फ सीटू को 20545 मत प्राप्त हुए हैं।यह परिणाम आगरा खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा रहा है, जहाँ दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतगणना जारी है और अंतिम परिणाम का इंतजार है।

राउंड-4 के मतगणना परिणाम: