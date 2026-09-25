VIDEO: गोवंश से टकराकर बाइक सवार युवक घायल

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आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र के बीलपुरा निवासी भीमसेन बृहस्पतिवार शाम बाइक से फतेहाबाद की ओर आ रहे थे। शमशाबाद रोड पर अचानक सड़क पर आए गोवंश से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में भीमसेन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सीएचसी फतेहाबाद पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया गया।

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