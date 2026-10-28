{"_id":"6ae17e7e7fb2625928089d47","slug":"video-agra-teacher-mlc-election-dr-akash-agrawal-expresses-joy-in-style-after-receiving-victory-certificate-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: आगरा शिक्षक MLC चुनाव..जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही डॉ. आकाश अग्रवाल ने कुछ इस अंदाज में जाहिर की खुशी!","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: आगरा शिक्षक MLC चुनाव..जीत का प्रमाण पत्र मिलते ही डॉ. आकाश अग्रवाल ने कुछ इस अंदाज में जाहिर की खुशी!

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 28 Oct 2026 10:17 AM IST







Link Copied



आगरा खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव में डॉ. आकाश अग्रवाल को जीत का प्रमाण पत्र मिल गया। प्रमाण पत्र मिलने के बाद उन्होंने खास अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। ... और पढ़ें

विज्ञापन