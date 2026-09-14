VIDEO: ट्रेलर की टक्कर से आगरा के राष्ट्रीय खिलाड़ी की मौत, दो साथी घायल

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आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे पर रविवार शाम एक सड़क हादसे में आगरा के राष्ट्रीय टारगेट बॉल खिलाड़ी देव कुमार कौशिक (20) की मौत हो गई। दो साथी घायल हैं। तीनों बाइक से धौलपुर होते हुए ग्वालियर जा रहे थे। धौलपुर पुलिस ने बताया कि आगरा के मोती कटरा निवासी देव कुमार कौशिक अपने दो अन्य दोस्तों के साथ रविवार सुबह आगरा से बाइक पर सरमथुरा इलाके में स्थित दमोह झरने पर घूमने आए थे। सरमथुरा में घूमने के बाद तीनों युवक बाइक से धौलपुर से ग्वालियर की ओर जा रहे थे। रास्ते में चंबल पुल के पास तीनों चंबल नदी देखने के लिए रुके। इसी दौरान एक डिवाइडर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में देव कुमार कौशिक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 18 वर्षीय कृष्णा और 23 वर्षीय कान्हा घायल हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन के सुपुर्द कर दिया गया।

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