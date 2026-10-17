{"_id":"6ad33b6d378172c2a902b4b9","slug":"video-22-year-old-student-dies-after-being-trapped-under-loader-wheel-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: भयानक हादसे का सीसीटीवी, युवती की दर्दनाक मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में नवरात्र के पावन अवसर पर कैला देवी मंदिर में आरती करके लौटीं चार सहेलियों को क्या पता था कि चंद कदमों का रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर बन जाएगा। शुक्रवार रात कालिंदी विहार के एच ब्लॉक में तेज रफ्तार लोडर ने चारों को रौंद दिया। हादसे में एमकॉम की छात्रा खुशबू जुरैल (22) की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन भूमि और सहेलियों की आंखों के सामने खुशबू ने दम तोड़ दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल निशा चौधरी का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शिखा कुशवाहा के जबड़े में फ्रैक्चर हुआ है।

... और पढ़ें