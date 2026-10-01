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VIDEO: मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर प्रदर्शन में 15 कांग्रेसी और चिह्नित
आगरा। विजय नगर कालोनी (थाना हरीपर्वत) में मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर प्रदर्शन और बलवे के मामले में जेल भेजे गए आरोपियों के अलावा 15 और की पहचान कर ली गई है। पुलिस जल्द ही इन आरोपियों के नाम प्राथमिकी में बढ़ाएगी। इसके बाद सभी की गिरफ्तारी की जाएगी।
सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। गेट पर अमर्यादित शब्द लिख दिए थे। पुलिस के पहुंचने पर कांग्रेसी जा चुकी थी। पुलिस ने दो को जेवर टोल के पास से पकड़ा था। मामले में हत्या का प्रयास सहित अन्य धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी ओर से लिखाई रिपोर्ट में बताया कि घर पर तैनात होमगार्ड पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला। मामले में पुलिस ने अनिल यादव, मुकेश धनगर, मनोज गाैड़, राजा गाैतम, पंकज चाैधरी और राजेश को जेल भेजा था। अब पुलिस अन्य साक्ष्य जुटा रही है। सहायक पुलिस आयुक्त हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि मामले में आरोपियों को चिह्नित किया गया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है।
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