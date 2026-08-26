VIDEO: निजी यूनिवर्सिटी के पास गांजे की बिक्री, दो तस्कर गिरफ्तार; साथी भाग निकले

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आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में निजी यूनिवर्सिटी के पास ढाबे पर गांजे की बिक्री होती है। सोमवार रात एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) कानपुर और आगरा यूनिट ने घेराबंदी कर अरसेना के पास दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनसे 104 किलो गांजा बरामद किया गया। दो आरोपी कार से भाग गए। टीम उनकी तलाश में लगी है।

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