ताजमहल के पास गिरा मकान: बारिश से ढह गया जर्जर भवन, कोई हताहत नहीं; बड़ा हादसा टला

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ताजमहल के पास ताजगंज में सिंधी धर्मशाला के सामने बना पुराना भवन बारिश के कारण ढह गया। गनीमत रही कि उस समय इसके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। यह भवन पुराना था और बेहद जर्जर हो चुका था।