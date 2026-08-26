ताजमहल के पास गिरा मकान: बारिश से ढह गया जर्जर भवन, कोई हताहत नहीं; बड़ा हादसा टला
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 26 Aug 2026 08:27 PM IST
सार
आगरा में ताजमहल के पास बारिश से एक मकान ढह गया। मकान जर्जर हो चुका था। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय में भवन में कोई नहीं था। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
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विस्तार
ताजमहल के पास ताजगंज में सिंधी धर्मशाला के सामने बना पुराना भवन बारिश के कारण ढह गया। गनीमत रही कि उस समय इसके आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। यह भवन पुराना था और बेहद जर्जर हो चुका था।
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