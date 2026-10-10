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सनातन धर्म के अपमान का आरोप, राहुल और अवधेश प्रसाद की बढ़ी मुश्किलें!
संसद भवन के बाहर राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को रीक्रिएट करने के मामले में राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमपी/एमएलए कोर्ट ने तीनों सांसदों के खिलाफ परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि इस घटना के जरिए भगवा वस्त्र और सनातन धर्म का अपमान किया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। हालांकि, ये आरोप हैं, जिन पर अदालत में सुनवाई होनी बाकी है। आखिर क्या है पूरा मामला और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? देखिए ये रिपोर्ट।
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