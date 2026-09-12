वीडियो: घणाहट्टी में अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में दूसरे दिन के मुकाबले शुरू

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जिला की शिमला-2 जोन की चार दिवसीय खंड स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता में शनिवार को दूसरे दिन के मुकाबले राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घणाहट्टी में शुरू हो गए। प्रधानाचार्य लोकेश नेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में 13 स्कूलों के करीब 300 छात्र खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिताओं का समापन समारोह 13 सितंबर को होगा।

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