{"_id":"6acdc7e654d9ed07c70fee5f","slug":"video-sunni-luhri-road-restored-hrtc-bus-service-resumes-for-rampur-villages-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: सुन्नी-लुहरी सड़क बहाल, आज से रामपुर के लिए दौड़ेंगी एचआरटीसी बसें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुन्नी-लुहरी सड़क बहाल होने से रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिली है। सड़क पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस का सफल ट्रायल किया गया। इसके बाद आज से इस मार्ग पर रामपुर और आसपास के गांवों के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। सड़क के ढह जाने के कारण यह मार्ग 8 अगस्त से बंद था। इससे रामपुर के सैंज क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। सड़क बहाल होने और बस सेवा शुरू होने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। सड़क बहाल होने के बाद एचआरटीसी की बस को मार्ग पर चलाकर ट्रायल किया गया। ट्रायल सफल रहने के बाद बस सेवा शुरू कर दी गई। इससे रामपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। सुन्नी-लुहरी सड़क 8 अगस्त को ढहने के बाद से बंद थी। मार्ग बंद होने के कारण इस सड़क से जुड़े क्षेत्रों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब सड़क बहाल होने से रामपुर के सैंज और आसपास के गांवों का संपर्क फिर से सुचारू होने की उम्मीद है।

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