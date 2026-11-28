{"_id":"6b0ae0ccc0c60cad970e846b","slug":"helpline-number-issued-for-waste-collection-bills-shimla-news-c-19-sml1002-826690-2026-11-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: कूड़े के बिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: कूड़े के बिलों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

शिमला ब्यूरो

Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

