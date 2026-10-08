{"_id":"6ac73c29c73323c01202f968","slug":"video-shimla-weather-sunshine-clouds-morning-weather-update-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुबह खिली धूप, फिर धीरे-धीरे बादलों ने घेरा शिमला का आसमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में वीरवार सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट ली। सुबह-सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिलने से शहर में मौसम खुशनुमा नजर आया। हालांकि, कुछ समय बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा और आसमान में धीरे-धीरे बादल छाने शुरू हो गए। सुबह धूप निकलने से लोगों को राहत और गर्माहट का अहसास हुआ, लेकिन बादलों की बढ़ती मौजूदगी से मौसम में फिर ठंडक का असर महसूस होने लगा। शिमला की पहाड़ियों पर बदलते मौसम का यह नजारा सुबह के समय साफ दिखाई दिया। कुछ देर पहले तक धूप से रोशन शहर देखते ही देखते बादलों की चादर में ढकने लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता है। शिमला में भी सुबह धूप और उसके बाद बादलों की आवाजाही ने मौसम के इसी बदलते अंदाज को दिखाया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए शिमला का ऐसा मौसम अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहता है। धूप के बीच बादलों का आना शहर की पहाड़ी खूबसूरती को और निखार देता है।

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