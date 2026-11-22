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खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की टीम को शहर के बाजारों में स्थित कई प्रतिष्ठानों की रसोइयों में भारी गंदगी मिली थी। मिठाइयों में मरे हुए कॉकरोच तक पाए गए थे। इसके अलावा रसोई की साफ-सफाई, पानी की निकासी और पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। विभाग ने संबंधित संचालकों को पेस्ट कंट्रोल करवाने और रसोई की स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने बताया कि कई संचालकों ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर इसकी जानकारी विभाग को दे दी है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना है।