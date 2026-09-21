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शिमला: मिडल बाजार एमसी परिसर में भजन-कीर्तन से गूंजा माहौल, राधा-कृष्ण ग्रुप ने बांधा भक्तिरस

Ankesh Dogra

Updated Mon, 21 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Mon, 21 Sep 2026 03:28 PM IST







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शिमला के मिडल बाजार स्थित नगर निगम परिसर में राधा-कृष्ण ग्रुप चक्कर की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। दोपहर 1 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में कलाकारों ने गणपति बप्पा और शिव परिवार के मधुर भजनों की प्रस्तुति दी। भक्ति गीतों से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की। ... और पढ़ें

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