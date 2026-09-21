साइबर ठगी: ऑनलाइन निवेश के जाल में फंसे सेवानिवृत्त अधिकारी, डेढ़ माह में गंवाए 1.23 करोड़, जानें पूरा मामला

ठगी का दायरा रिश्तेदारों तक भी पहुंच गया

मामला यहीं नहीं रुका। ऑनलाइन निवेश से मुनाफा मिलने की उम्मीद में अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों को भी शातिरों की ओर से बताई गई साइट पर निवेश करने के लिए कहा। इस तरह ठगी का दायरा उनके अपने निवेश से आगे रिश्तेदारों तक भी पहुंच गया। जब अधिकारी ने निवेश की रकम और मुनाफा वापस निकालने की कोशिश की तो उन्हें ठगी का अंदेशा हुआ। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत साइबर पुलिस थाना धर्मशाला में की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित बैंक खातों और ऑनलाइन लेनदेन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ठगी के पीछे कौन-कौन लोग हैं और रकम किन खातों में पहुंची। साइबर क्राइम पुलिस थाना की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 318(4), 319(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ऑनलाइन लेनदेन के साथ आरोपियों से जुड़े बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और अन्य डिजिटल माध्यमों की जांच कर रही है।