कुल्लू: टनल रिसाव पर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर, जांच के लिए कमेटी गठित, पांच दिन में देनी होगी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज में एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की पार्वती परियोजना-दो की टनल में हुए रिसाव का मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है। रैला पंचायत के उपप्रधान पराग ठाकुर की शिकायत पर पुलिस ने एनएचपीसी की पार्वती परियोजना-दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता ने टनल से अचानक भारी मात्रा में पानी और मलबा आने के लिए परियोजना को जिम्मेदार ठहराया है। उधर, पानी के रिसाव के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। उपमंडलाधिकारी बंजार पंकज शर्मा ने घटना के कारणों का पता लगाने और प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 12 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष तहसीलदार सैंज होंगे। प्रशासन ने समिति को पांच दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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