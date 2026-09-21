ऊना: डंगोह खास की नेहा कुमारी केंद्रीय रेशम बोर्ड में बनीं वैज्ञानिक
ऊना जिले के डंगोह खास गांव की नेहा कुमारी का केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक-बी के पद पर चयन हुआ है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में नेहा ने 17वां स्थान हासिल किया है।
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हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के डंगोह खास गांव की नेहा कुमारी का केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक-बी के पद पर चयन हुआ है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से जारी परिणाम में नेहा ने 17वां स्थान हासिल किया है। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नेहा ने जमा दो तक की शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय घनारी से की। इसके बाद वर्ष 2011 से 2015 तक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर से वस्त्र अभियांत्रिकी में बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने एनआईटी जालंधर से एमटेक किया। वह एनआईटी जालंधर से ही पीएचडी कर रही हैं। नेहा के पिता सतीश कुमार दुकानदार हैं, जबकि माता रीना कुमारी गृहिणी हैं। परिवार ने नेहा की सफलता का श्रेय उनकी मेहनत और निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज के आशीर्वाद को दिया है।