{"_id":"6ab61a720da29da56c062f17","slug":"video-shimla-middle-bazar-ganpati-visarjan-procession-ganesh-chaturthi-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के मिडल बाजार से गणपति बप्पा को दी विदाई, ‘अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारों से गूंजा शहर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के मिडल बाजार में गणपति उत्सव के बाद भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा और 108 छोटी मूर्तियों को विसर्जन के लिए विदाई दी गई। इस दौरान ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारों के बीच भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा मिडल बाजार से शुरू होकर स्कैंडल प्वाइंट होते हुए पुराने बस अड्डे तक पहुंची। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। 108 छोटी मूर्तियों को महिलाओं ने गोद में उठाकर विसर्जन के लिए विदा किया।

... और पढ़ें