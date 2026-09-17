{"_id":"6aac00b49cb337889e030ff6","slug":"video-shimla-dhagogi-wins-sair-fair-kabaddi-title-by-defeating-mashobra-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: धगोगी ने मशोबरा को हराकर जीता सायर मेले का कबड्डी खिताब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के साथ सटे मशोबरा के तलाई में गुरुवार को सायर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मेले के दौरान युवाओं के लिए यहां पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बल्देयां, दुर्गापुर, मशोबरा, डुब्लू समेत आसपास की पंचायतों से करीब 21 टीमों ने भाग लिया। खिताबी मुकाबला शाम छह बजे शुरू हुआ। धगोगी और हरि ओम मशोबरा के बीच खेले गए इस इस महामुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर रही। खिलाड़ियों ने एक-एक अंक के लिए पूरा जोर लगाया। आखिर में धगोगी ने 19-17 के अंतर से मुकाबला जीतकर सायर मेले की कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। विजेता धगोगी टीम को 21 हजार रुपये और उपविजेता हरि ओम मशोबरा टीम को 15 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। मेला कमेटी के प्रधान बालक राम सहित अन्य सदस्यों ने विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्ष मशोबरा तारा चंद ठाकुर, जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर, बीडीसी सदस्य नीरम ठाकुर, पार्षद नरेंद्र ठाकुर, विशाखा मोदी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक ठाकुर, महासचिव शशि ठाकुर, प्रधान ग्राम पंचायत मशोबरा भगत राम वर्मा, मेला कमेटी तलाई के प्रतिनिधिगण, पूर्व बीडीसी उपाध्यक्ष विक्रम ठाकुर, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, बीडीओ मशोबरा अंकित कोटिया, पूर्व प्रधान हेम सिंह ठाकुर, मनोज ठाकुर मौजूद रहे।

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