Shimla News: नाबालिग की पिटाई के मामले में पॉक्सो के आरोप खारिज, छह बरी

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अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय पीड़ित नाबालिग था। स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 28 अक्तूबर 2009 दर्ज थी लेकिन यह केवल पिता के एक गैर-सत्यापित शपथ पत्र पर आधारित थी। गवाही के दौरान पिता और अन्य स्थानीय गवाहों ने माना कि वह करीब 15-16 साल पहले आए थे तब बच्चा 4-5 साल का था।