Shimla News: सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में हृदय रोगियों के दो बड़े टेस्ट बंद

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अस्पताल में सबसे अधिक परेशानी ईको लैब में कार्यरत एकमात्र तकनीकी कर्मचारी को पदोन्नति के बाद डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्थानांतरित होने से आई है। शुरुआत में कर्मचारी को रिलीव करने के बाद ईको टेस्ट भी नहीं हो पा रहे थे। मरीजों की दिक्कत को देखते हुए ईको टेस्ट के लिए तो कर्मचारी की तैनाती कर दी। लेकिन अन्य दो टेस्ट शुरू नहीं हो पाए। बीते दिनों विभागाध्यक्ष ने अस्पताल के प्राचार्य को पत्र लिखा है और जल्द प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी की तैनाती की मांग की है ताकि मरीजों के दोनों टेस्ट शुरू किए जा सकें। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के प्राचार्य डॉ. ब्रिज शर्मा ने बताया कि बीते दिनों तकनीकी कर्मचारी की तैनाती की गई है। टेस्ट न होने की जानकारी ली जाएगी।चमियाना अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं दी जा रही हैं लेकिन तकनीकी कर्मचारियों के न होने से सेवाएं हांफ रही हैं। अस्पताल में प्रदेशभर से रोजाना सैकड़ों मरीज जांच के लिए आते हैं लेकिन सुविधाओं के अभाव से उन्हें परेशान होना पड़ता है। इस समस्या का लोगों ने हल निकालने की मांग की है ताकि मरीजों को अस्पताल में किसी भी प्रकार की समस्या न हो।