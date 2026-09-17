Shimla News: मैत्री संस्था ने बुुजुर्गों को दिखाई हनुमान अंश फिल्म
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। मैत्री संस्था की ओर से वसंतपुर वृद्ध आश्रम के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिवसीय भ्रमण का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी को हनुमान अंश फिल्म दिखाई गई। इसके बाद बुजुर्गों को टुटीकंडी स्थित निजी होटल में दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था की थी। कार्यक्रम के तहत दोपहर 12 बजे सभी वरिष्ठ नागरिक शिमला पहुंचने पर मैत्री संस्था के सदस्यों ने उनका माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। भोजन के बाद नृत्य और संगीत का मनोरंजन कार्यक्रम हुआ जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने भी उत्साह के साथ लिया। संवाद
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