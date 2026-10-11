{"_id":"6acb534137c39c19770f496b","slug":"video-ritvik-sektu-brain-of-himachal-2026-overal-winner-new-car-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला के रित्विक सेक्टू बने ‘ब्रेन ऑफ हिमाचल-2026’ के ओवरऑल विजेता, इनाम में मिली नई कार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों की प्रतिभा और शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित ‘ब्रेन ऑफ हिमाचल-2026’ का पुरस्कार वितरण समारोह रविवार को शिमला के पीटरहॉफ में हुआ। प्रतियोगिता में जेसीबी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, शिमला के विद्यार्थी रित्विक सेक्टू ने ओवरऑल विजेता बनकर सबसे बड़ा पुरस्कार अपने नाम किया। उन्हें समारोह में नई कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास तथा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अनिल मनकोटिया और राजेश मंडहोत्रा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान एस्पायर ग्रुप के प्रबंध निदेशक योगेंद्र कुमार मीणा और मुख्य सलाहकार सुभाष गुप्ता भी मौजूद रहे। एस्पायर आईआईटी एंड मेडिकल की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 1,348 स्कूलों के कुल 13,182 विद्यार्थियों ने भाग लिया। परीक्षा के आयोजन के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश में 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रतियोगिता के माध्यम से अलग-अलग जिलों के विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने और शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। प्रतियोगिता का सबसे बड़ा आकर्षण रित्विक सेक्टू का ओवरऑल विजेता बनना रहा। जेसीबी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, शिमला के रित्विक को उनकी उपलब्धि के लिए नई कार प्रदान की गई। इसके अलावा विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी नकद पुरस्कार, उपहार और अन्य सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा है। सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने पर वे अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। एस्पायर ग्रुप के प्रबंध निदेशक योगेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि ब्रेन ऑफ हिमाचल केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानने और उनके सपनों को नई दिशा देने का वार्षिक मंच है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1,348 स्कूलों के 13,182 विद्यार्थियों की भागीदारी आयोजन के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। इसकी सफलता में स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और एस्पायर की टीम का सामूहिक योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि समूह का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर मार्गदर्शन और अपनी क्षमता साबित करने के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि हिमाचल की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। एस्पायर ग्रुप के मुख्य सलाहकार सुभाष गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता में उनकी मेहनत के साथ शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग की अहम भूमिका होती है। ब्रेन ऑफ हिमाचल जैसे आयोजन इन प्रयासों को पहचानने और विद्यार्थियों को सम्मानित करने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी एक शहर या स्कूल तक सीमित नहीं है। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में भी कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, जिन्हें उचित मंच और मार्गदर्शन की जरूरत है। एस्पायर ग्रुप विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखेगा। समारोह के दौरान एस्पायर कॉन्टिनेंटल स्कूल, शिमला का भी शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राजेश धर्माणी और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में स्कूल का उद्घाटन हुआ। इस नई पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। स्कूल में विद्यार्थियों की शैक्षणिक नींव मजबूत करने, उनकी क्षमताओं को निखारने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा। समारोह में पांचवीं से बारहवीं कक्षा तक के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मानित विद्यार्थियों में त्रिशा बिरदी, आरव कौशिक, वर्निका पंत, आशीष भारद्वाज, अनुराधा, नैतिक वर्मा, आरव झंगटा और रित्विक सेक्टू शामिल रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। ब्रेन ऑफ हिमाचल-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह विद्यार्थियों की मेहनत, आत्मविश्वास और उपलब्धियों को समर्पित रहा। इस आयोजन ने प्रदेश के विद्यार्थियों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एस्पायर आईआईटी एंड मेडिकल की यह पहल शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा विकास और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

... और पढ़ें