डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं: एएसपी

जब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ तो उसने साइबर क्राइम पुलिस थाना मध्य खंड मंडी में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बीते पांच अक्तूबर को इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2) और आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों में भेजी गई 27,56,961 रुपये की रकम को फ्रीज करवाया। इसके बाद न्यायालय से आदेश लेकर यह राशि पीड़ित को वापस दिलवाई गई। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर न हों परेशान साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी मध्य खंड के एएसपी बीर बहादुर ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही जांच के नाम पर बैंक खातों में पैसे जमा करवाती है। ऐसे फोन आने पर घबराने के बजाय उनकी सूचना पुलिस को दें। साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें।