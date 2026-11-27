दालों पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में भी बदलाव

दालों पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और एपीएल दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दालों पर 15 रुपये प्रति किलो की समान सब्सिडी मिलेगी। इससे पहले दोनों वर्गों के लिए सब्सिडी का ढांचा अलग था। दूसरी ओर, उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले डिपो धारकों को राहत दी गई है। एपीएल चावल और गेहूं के वितरण पर मिलने वाला खुदरा कमीशन 50 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी कमीशन दोगुना होगा।