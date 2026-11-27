छह महीने टाला चुनाव, फिर भी जीत नहीं पाई कांग्रेस : अनुराग

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नादौन ब्लॉक समिति के उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की हार बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव छह महीने तक टालने के बावजूद कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकी। यह प्रदेश में पार्टी के घटते जनाधार को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने विजयी प्रत्याशी विजय अतुल को बधाई देते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने संभावित हार के डर से चुनाव को छह महीने तक टालकर रखा। इसके बावजूद भाजपा ने जीत दर्ज की। उन्होंने कहा कि यह परिणाम मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रभाव और कांग्रेस संगठन की जमीनी स्थिति पर सवाल खड़े करता है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई का संकेत भी बताया। सांसद ने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी भाजपा को जनता का समर्थन मिला है। उनके अनुसार, चार में से तीन नगर निगमों धर्मशाला, सोलन और मंडी में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं, 11 जिला परिषदों में से 10 में भाजपा को सफलता मिली है। शिमला जिला परिषद में 26 साल बाद भाजपा की वापसी को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नीतियों और कार्यशैली के कारण जनता का विश्वास खो रही है। ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता जवाबदेह, पारदर्शी और विकासोन्मुख शासन चाहती है।