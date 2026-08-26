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वीडियो: आमरण अनशन पर बैठे अभि ठाकुर को आईजीएमसी लेकर गई पुलिस, प्रदर्शनकारियों-पुलिस में धक्कामुक्की
चौड़ा मैदान में टैक्सी परमिट की अवधि बढ़ाकर 15 साल किए जाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर्स एंड ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम रत्न शर्मा और अभि ठाकुर का तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। देर शाम 6 बजे पुलिस, अनशनकारी अभि ठाकुर को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जबरन उठाकर एंबुलेंस से आईजीएमसी लेकर गई। उन्हें उठाने के विरोध में ऑपरेटरों और पुलिस जवानों के बीच धक्कामुक्की हुई। क्रमिक अनशन पर बैठी एक महिला और अन्य ऑपरेटर सड़क पर लेट गए, जिन्हें पुलिस उठाने का प्रयास भी कर रही थी आईजीएमसी में अभि ठाकुर का चेकअप करने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें छुट्टी दे दी। अभि ठाकुर ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपने साथियों को गाड़ी लेकर आने को कहा, तब ऑपरेटर उन्हें फिर से चौड़ा मैदान लेकर गए। उनके वहां पहुंचने पर ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेशाध्यक्ष राम रत्न शर्मा और अभि ठाकुर ने कहा कि सरकार की यह आंदोलन को दबाने की साजिश थी। सरकार सिर्फ अनशन स्थल चौड़ा मैदान से उन्हें हटाकर स्थान खाली करवाने की साजिश रच रही है। पहले टेंट को हटाया, फिर पुलिस को आगे कर उन्हें जबरन परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभि ठाकुर के स्वास्थ्य को लेकर आईजीएमसी के चिकित्सकों ने क्लीन चिट दे दी है। अभि बिल्कुल ठीक हैं।
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