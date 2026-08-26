हिमाचल चयन आयोग: संगीत शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 46 उम्मीदवार हुए सफल
राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26021 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली थी।
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हिमाचल राज्य चयन आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26021 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली थी। आयोग ने सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। जांच के बाद 46 उम्मीदवारों का चयन किया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि 118 पदों के लिए कुल 71 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 63 ने परीक्षा दी थी और 58 का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया था। पात्र उम्मीदवार न मिलने से 72 पद खाली रह गए हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 26, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के 11, सामान्य (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) का एक, ओबीसी 15, ओबीसी बीपीएल चार, एससी आठ, एससी बीपीएल तीन, एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक और एसटी के तीन पद शामिल हैं।
सीबीएसई स्कूलों में भूगोल के 97 प्रवक्ता नियुक्त, 30 हजार रुपये मिलेगा मानदेय
उधर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भूगोल विषय के 97 प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिश और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई है। ये नियुक्तियां पांच वर्ष की अवधि के लिए पूरी तरह अस्थायी आधार पर की गई हैं। चयनित प्रवक्ताओं को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए 30 हजार रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय दिया जाएगा। नियुक्त किए गए प्रवक्ताओं को संबंधित स्कूलों में कक्षा छठी से 12वीं तक भूगोल एवं मानविकी विषयों का अध्यापन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। विद्यार्थियों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए उन्हें आवश्यकता के अनुसार रेमेडियल कक्षाएं भी लेनी होंगी।