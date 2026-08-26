हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से शुरू की गई मैट्रिक की दोहरी परीक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित हुई है। इसके तहत विद्यार्थियों को बिना साल गंवाए अंक सुधार और कंपार्टमेंट क्लीयर करने का मौका मिला। जुलाई में हुई दूसरी परीक्षा के परिणाम आने के बाद अब मुख्य और दूसरी परीक्षा का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत 89.54 फीसदी पहुंच गया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बुधवार को दूसरी परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि मुख्य और दूसरी परीक्षा को मिलाकर कुल 91,060 परीक्षार्थी बैठे थे। इनमें से 81,110 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

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