{"_id":"6aa8e61fa3f9781b6e02afce","slug":"video-janwadi-mahila-samiti-secretariat-march-against-shifting-gynae-opd-from-knh-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: केएनएच से गायनी ओपीडी और वार्ड शिफ्ट करने के विरोध में जनवादी महिला समिति का सचिवालय मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी शिमला में कमला नेहरू अस्पताल यानी केएनएच से गायनी ओपीडी और वार्ड को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में शिफ्ट करने के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय मार्च शुरू किया है। शिमला के टोलेंड से जनवादी महिला समिति के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर आगे बढ़े। प्रदर्शन में शहर के विभिन्न हिस्सों से दर्जनों महिलाएं शामिल हुईं। महिलाओं ने गायनी ओपीडी और वार्ड को केएनएच से हटाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सचिवालय मार्च में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के साथ छात्र संगठन एसएफआई और मजदूर संगठन सीटू के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केएनएच महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान है और यहां उपलब्ध गायनी सेवाओं को शिफ्ट करने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी गायनी ओपीडी और वार्ड को केएनएच से आईजीएमसी शिफ्ट करने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर कार्यकर्ता सचिवालय पहुंचकर सरकार के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में हैं। टोलेंड से शुरू हुआ यह मार्च नारेबाजी के साथ सचिवालय की ओर बढ़ रहा है। प्रदर्शन के चलते इलाके में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महिला समिति के कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे गायनी सेवाओं की शिफ्टिंग के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि सचिवालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच क्या बातचीत होती है और सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या रुख सामने आता है।

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