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शिमला: लोकभवन के बाहर हिमाचल कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल-प्रियंका की हिरासत के विरोध में जुटे नेता
दिल्ली में चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर हुए विपक्षी प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में हिमाचल कांग्रेस ने बुधवार को शिमला में लोकभवन के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, मंत्री, विधायक और पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े मुद्दे उठाए थे।
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